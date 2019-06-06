Vodafone Red’liler yazın keyfini çıkaracak

Vodafone Red, yaza özel geliştirdiği ve “Red’li Yaz Video” ve “Red’li Yaz Sosyal” tarifeleriyle müşterilerine seçtikleri tarifeye göre video izleme veya sınırsız sosyal medya kullanma imkanı veriyor.

“Red’li Yaz Video” ve “Red’li Yaz Sosyal” tarifeleri kapsamında, ayda sadece 79 TL’ye 12 GB mobil internet, her yöne bin 500 dakika, Vodafone’lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma sunulurken, “Red’li Yaz Video” tarifesinde ise sınırsız YouTube ve İzlesene, “Red’li Yaz Sosyal” tarifesinde sınırsız Facebook, Instagram, Twitter yer alıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkati çekti. Aksoy, “Her yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz mevsiminde de Red’li müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşılarken, tatilin keyfini en iyi şekilde çıkarmalarını sağlayacak ayrıcalıklar sunuyoruz” dedi.