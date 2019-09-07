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Vodafone Red'liler Contemporary Istanbul'u avantajlı gezecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy:-"'Ünlü değil Red’li' konseptimiz kapsamında sunduğumuz yeni kampanyamızla, müşterilerimize Contemporary Istanbul biletlerinde yüzde 15 indirim sağlıyoruz"

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:30
Vodafone Red'liler Contemporary Istanbul'u avantajlı gezecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, sanatsever müşterilerine 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 14. Contemporary Istanbul biletlerinde yüzde 15 indirim sunacak.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’de sanatın gelişmesine ve dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Vodafone Red, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren Contemporary Istanbul’un "Dijital İletişim Sponsoru" oldu. Vodafone Red, sanatsever müşterilerine, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 14. Contemporary Istanbul fuarına giriş biletlerinde yüzde 15 indirim sunacak. 150 Red First müşterisi ise kendilerine sunulan özel biletlerle 1,5 saatlik ücretsiz rehberli turla fuarı gezebilecek.

Contemporary Istanbul biletleri, 12 Eylül itibariyle İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda kurulacak gişelerden temin edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

Vodafone Red olarak, sanatsever müşterilere televizyon, tiyatro, sinema ve müzik gibi alanlarda çok özel ayrıcalıklar sunduklarını aktaran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, dünyanın en önemli sanat fuarlarından Contemporary Istanbul ile birlikte, Vodafone Red’lilere kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettirecek bir kampanya düzenliyoruz. 'Ünlü değil Red’li' konseptimiz kapsamında sunduğumuz yeni kampanyamızla, müşterilerimize Contemporary Istanbul biletlerinde yüzde 15 indirim sağlıyoruz. 150 Red First müşterimize ise kendilerine sunulan özel biletlerle 1,5 saatlik ücretsiz rehberli turla fuarı gezme imkânı sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red’lilere ayrıcalıklı bir dünya sunmaya devam edeceğiz."


-14 yıldır şehrin sanat sahnesi

Contemporary Istanbul, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya’nın buluşma noktasında bir araya getiriyor ve şehrin gelişen sanat sahnesi, büyüyen sanat pazarı ve koleksiyonerler için bir platform oluşturuyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Contemporary Istanbul’un artistik direktörlüğünü Fransız bağımsız küratör ve araştırmacı Anissa Touati üstleniyor. Fuarda 22 ülkeden, 74 galeri, 510 sanatçı ve 1.400’den fazla çağdaş sanat eseri yer alıyor.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:30
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