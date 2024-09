Vodafone Pay ile 1 yılda 28 milyon TL’lik nakit iade yapıldı!

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un ödeme uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesi 4’üncü yılını doldurdu. Bu süreçte Vodafone Pay uygulamasının kayıtlı kullanıcı sayısı 1,5 milyona, toplam indirme sayısı da 3,6 milyona ulaştı. Diğer yandan, Vodafone Cüzdanım kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaştı. Son 1 yılda Vodafone Pay Kart ve Vodafone Cüzdanım üzerinden yapılan toplam nakit iade tutarı ise 28 milyon TL olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Telekomünikasyon ve finansal teknoloji sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. Vodafone’un Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz Vodafone Pay ürün ailemiz 4 yaşını doldurdu. Bu süreçte Vodafone Pay uygulamasının indirme sayısı 3,6 milyona ulaştı. Son 1 yılda Vodafone Pay Kart ve Vodafone Cüzdanım üzerinden yaptığımız toplam nakit iade tutarı ise 28 milyon TL oldu. Vodafone olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Kampanyalara her ay katılmak mümkün

Vodafone Pay kampanyalarında nakit iadeler, ön ödemeli karta bakiye yükleyerek nakit iade kazanma seçeneği sağlayan Vodafone Pay Kart ve Vodafone Pay uygulaması aracılığıyla oluşturulan Vodafone Cüzdanım ürünü ile yapılan harcamalar dikkate alınarak dağıtılıyor. Her kullanıcı, gerekli koşulları sağlamak suretiyle bu kampanyalara her ay katılabiliyor. Buna ek olarak, sanal Vodafone Pay Kart Visa geçen tüm online sitelerde, fiziksel Vodafone Pay Kart ise Visa geçen tüm online sitelerde ve tüm mağaza içi alışverişlerde kullanılabiliyor. Vodafone Cüzdanım ile bakiye yükleme, Vodafone Pay Kartlar’dan Vodafone Cüzdanım’a bakiye transferi, fatura ödeme, İstanbulkart’a bakiye yükleme ile Kolay Paket ve Cep TL yükleme işlemleri yapılabiliyor. Vodafone Cüzdanım TL bakiyesi, hem Vodafone Pay uygulaması hem de Vodafone Her Şey Yanımda üzerinde harcanabiliyor. Vodafone Cüzdanım’daki Yanımda Puan ise halihazırda yalnızca Vodafone Her Şey Yanımda üzerinden harcanabiliyor.

Ücretsiz kayıt imkânı

Vodafone Pay uygulamasına kayıt olmak için, uygulamayı cihazdaki işletim sistemine uygun olan mağazadan ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra, yasal onayları vermek ve kişisel verileri girmek gerekiyor. Vodafone Cüzdanım ise uygulamaya kayıt olunduğunda sistem tarafından otomatik oluşturulan bir dijital cüzdan hizmeti olup, bu hizmet banka ve operatör kısıtlaması olmadan herkes tarafından kullanılabiliyor.