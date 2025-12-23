O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

Amigdala Korsanlığı: Mantık Devre Dışı! Nörobilimde "Amigdala Hijack" (Amigdala Korsanlığı) olarak bilinen bu durumda, çocuk engellendiğinde beyindeki alarm merkezi kontrolü ele alıyor. Bu o kadar güçlü bir tepki ki, beyin mantık merkezine giden tüm yolları kapatıyor. Şahin, bu anı şöyle tarif ediyor: "Karşınızda mantıklı bir insan yok, sadece tehlike hisseden korkmuş bir memeli var. O an çocuğunuz size kötü davranmıyor, aslında boğuluyor ve sizden can simidi bekliyor."