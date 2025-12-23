  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

Ebeveynlerin kabusu olan halka açık yerlerdeki öfke nöbetlerine bilimsel bir bakış açısı geldi. Psikolojik Danışman Barış Şahin, ağlayan çocuğu susturmaya çalışırken yapılan en büyük hatayı açıkladı: "Mantıklı açıklamalar yapmayı bırakın, çünkü o an çocuğunuzun mantık şalteri kapalı." Birçok ebeveynin ortak kâbusu: Alışveriş merkezinin ortasında kendini yere atan, tepinen ve morarana kadar ağlayan bir çocuk... Çevredeki bakışlar altında ezilen anne-babalar genellikle "Sus artık, herkes bize bakıyor!" diyerek durumu kontrol altına almaya çalışsa da uzmanlar bu yöntemin süreci daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

#1
Foto - O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

"Çocuk Sizi Bilinçli Olarak Kullanmıyor" Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Psikolojik Danışman Barış Şahin, bu durumun bir "şımarıklık" veya "inattan" ziyade biyolojik bir olay olduğunu vurguluyor. Şahin’e göre, kriz anındaki bir çocuğun beyni adeta kısa devre yapıyor. İnsan beynini üç katlı bir binaya benzeten Şahin, mantık merkezinin bulunduğu "çatı katının" (Prefrontal Korteks) gelişiminin 25 yaşına kadar sürdüğünü hatırlatarak; "3 yaşındaki bir çocuğun kriz anında mantıklı davranmasını beklemek, temeli olmayan bir binanın çatısına çıkmaya çalışmak kadar imkansızdır," dedi.

#2
Foto - O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

Amigdala Korsanlığı: Mantık Devre Dışı! Nörobilimde "Amigdala Hijack" (Amigdala Korsanlığı) olarak bilinen bu durumda, çocuk engellendiğinde beyindeki alarm merkezi kontrolü ele alıyor. Bu o kadar güçlü bir tepki ki, beyin mantık merkezine giden tüm yolları kapatıyor. Şahin, bu anı şöyle tarif ediyor: "Karşınızda mantıklı bir insan yok, sadece tehlike hisseden korkmuş bir memeli var. O an çocuğunuz size kötü davranmıyor, aslında boğuluyor ve sizden can simidi bekliyor."

#3
Foto - O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

Krizi Yönetmenin 3 Altın Kuralı Haberde öne çıkan ve ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak bilimsel stratejiler ise şöyle sıralanıyor: Kendi Sakinliğinizi Ödünç Verin: Duygular bulaşıcıdır. Eğer siz de bağırırsanız, çocuğun beyni "Gerçekten büyük bir tehlike var" diyerek daha çok panikler. Sizin sakin kalmanız, onun beynine gönderilen en güçlü "güvendesin" sinyalidir.

#4
Foto - O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

Mantıklı Konuşmayı Bırakın: "Evde oyuncağın var" gibi cümleler o an beyne ulaşmaz. Bunun yerine çocuğun seviyesine inip göz teması kurun. Duygusuna İsim Verin: Dr. Dan Siegel'ın "İsimlendir ve Ehilleştir" tekniğini öneren uzmanlar, "Şu an çok kızgınsın, hayal kırıklığına uğradın" demenin beyindeki duygu fırtınasını dindirdiğini belirtiyor.

#5
Foto - O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

"Kaptan Benim" Mesajı Verin Uzmanlar, kriz anında cezalandırma veya odasına gönderme yerine, çocuğa "Kaptan benim, gemi sallanıyor ama batmayacağız, ben buradayım" mesajı verilmesinin duygusal zeka gelişimi için kritik olduğunu hatırlatıyor.

#6
Foto - O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti
Gündem

Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan İsmail Ahmet Akçay, Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun kuzeni Kasım G..
Mesnetsiz iddia işinden etti! Kapının önüne koydular
Gündem

Mesnetsiz iddia işinden etti! Kapının önüne koydular

Show TV, “Uyuşturucu soruşturmasında Okan Buruk da ifadeye çağrılacak“ diyen Sevilay Yılman’ı kapının önüne koydu.
Gazze için İtalya'dan asker istediler
Dünya

Gazze için İtalya'dan asker istediler

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden İtalya "Bizden Gazze ve Filistin için İtalyan askeri talep ediliyor" açıklamasını yaptı.

Suriye'de sıcak saatler! Halep'te çatışma çıktı
Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Halep'te çatışma çıktı

Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında Halep şehrinde çatışma çıktı.

Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!
Gündem

Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!

İş Bankası’nın iştirakinde çalıştığı belirtilen başörtülü bir kadın, başörtüsü ayrımcılığına maruz kaldığını iddia etti. Skandal iddialar, 2..
Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik
Dünya

Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik

Suriye’nin Halep kentinde PKK/YPG’nin sivil yerleşimlere düzenlediği topçu ve havan saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirirken 13 sivil yaral..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23