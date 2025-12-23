Haber Merkezi Giriş Tarihi: O Krizlerin Nedeni Şımarıklık Değil "Kısa Devre!" uzmanlar uyardı: "o an çocuğunuz sizi duyamaz"
Ebeveynlerin kabusu olan halka açık yerlerdeki öfke nöbetlerine bilimsel bir bakış açısı geldi. Psikolojik Danışman Barış Şahin, ağlayan çocuğu susturmaya çalışırken yapılan en büyük hatayı açıkladı: "Mantıklı açıklamalar yapmayı bırakın, çünkü o an çocuğunuzun mantık şalteri kapalı." Birçok ebeveynin ortak kâbusu: Alışveriş merkezinin ortasında kendini yere atan, tepinen ve morarana kadar ağlayan bir çocuk... Çevredeki bakışlar altında ezilen anne-babalar genellikle "Sus artık, herkes bize bakıyor!" diyerek durumu kontrol altına almaya çalışsa da uzmanlar bu yöntemin süreci daha da zorlaştırdığını belirtiyor.