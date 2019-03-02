0553 313 94 23

Vodafone müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kampanya başlattı

Vodafone Red, müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kampanya başlattı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:35
Vodafone müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kampanya başlattı

Vodafone Red, müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kampanya başlattı. Mart itibariyle Vodafone Red’e geçenler, Red’in dijital ayrıcalıklarından yararlanabilecek.



Vodafone Red,müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamada; Mart itibariyle Vodafone’a yeni gelen aboneler, Vodafone kullanan aile üyelerini referans göstererek, mevcut Vodafone’lular ise yeni Red tarifelerine geçerek Vodafone Red’in dijital ayrıcalıklarından yararlanabilecek.



Red’den dijital ayrıcalıklar dünyası


Yapılan bilgilendirmede; Vodafone Red’in sunduğu ayrıcalıklar dünyasında, ev internetinden D-Smart üyeliğine ve Nesnelerin İnterneti’ne kadar pek çok alanda özel dijital fırsatlar bulunuyor. Yeni kampanya kapsamında Vodafone Red’li olanlar bu dijital ayrıcalıklardan birini seçebiliyor. Buna göre Vodafone Red’liler, Vodafone Evde İnternet ürününü yüzde 25’e varan indirimle; bireysel Nesnelerin İnterneti çözümlerinden oluşan V-Yaşam ürünlerinde kullanılan tarifeleri, D-Smart Aile Spor Paketi’ni ve Güvenli Depo, Dijital Güvenlik, Vodafone TV’den oluşan içerik paketini 12 ay boyunca kullanabilecek.



Engin Aksoy: "Red’li müşterilerimizin dijital deneyimini artırmak istiyoruz"


Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Red’lilere çeşitli ayrıcalıklar sunmaya devam ediyoruz. Sadece bireylerin değil hanelerin de dijitalleşmesine öncülük etmek istiyoruz. Bir evde dijital ihtiyaç olan en önemli servisleri Vodafone Red’e gelenlere ayrıcalıklarla sunuyoruz. Yeni kampanyamız kapsamında Red’li olan bütün müşterilerimizi dijital ayrıcalık dünyasıyla dijitalleştiriyoruz. Onlara ev internetinden Nesnelerin İnterneti’ne kadar çeşitlenen çok özel fırsatlar geliştirdik. Red’li müşterilerimiz bu fırsatlardan birini seçerek dijital ayrıcalıklar dünyamızdan yararlanabilecek. ‘Ünlü değil Red’li’ konseptimiz kapsamında sunduğumuz yeni kampanyamızla daha fazla sayıda müşterimize Vodafone Red ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz".



En dijital müşteri grubu


Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Vodafone Red’liler, Vodafone’un en dijital müşteri grubunu oluştururken, mobil internet kullanımı yüzde 99’u, akıllı cihaz penetrasyonu yüzde 96’sı ve 4.5G kullanma oranı yüzde 76’i bulan Red’lilerin aylık mobil internet kullanımı ise 10 GB’ye ulaştığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir devrin içyüzü
    1. Bir devrin içyüzü
    2. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 2..
    3. (Özel) Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    4. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    5. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    6. Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı..
    7. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    8. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    9. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    10. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    11. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    12. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    13. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    14. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    15. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    16. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    17. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
    18. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
    19. Bakan Dönmez'den 20 bin kişiye iş..
    20. Şehit Er ve Çelik ailelerine ziyaret
    21. Kadın teröristten 'genelev' itirafı
    22. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Dart’ta..
    23. Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapandı,..
    24. Ankaragücü taraftarları kaza anını..
    25. (Özel) Diyanetten, Kabe’de dualı..
    26. Huawei Mate X, Glomo ödülünü kazandı
    27. Başkan Can, avcılarla bir araya geldi
    28. Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel..
    29. Bilecik’te ev yangını
    30. "PKK insanlıktan ve ahlaktan yoksun..
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...