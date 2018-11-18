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Vodafone Felis’te 23 ödüle layık görüldü

Vodafone Türkiye, 7 ödüle layık görüldüğü ‘Kırmızı Çizgi’ adlı projesiyle katıldığı 13. MediaCat Felis Ödülleri’nden 23 ödülle döndü.

18 Kasım 2018 Pazar 14:32
Vodafone Felis’te 23 ödüle layık görüldü

İletişim şirketi Vodafone Türkiye, 13. MediaCat Felis Ödülleri’nden 23 ödülle döndü. Şirketin ‘Kırmızı Çizgi’ adlı projesi toplam 7 ödüle layık görüldü. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Bu doğrultuda, her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak ve dijitalleşmeyi inovatif pazarlama anlayışımızın kalbine koyarak uzun soluklu ve tutarlı bir pazarlama stratejisiyle ilerliyoruz. Müşterilerimizi hem memnun etme hem de şaşırtma bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz pazarlama iletişimi kampanyalarıyla bu yıl Felis Ödülleri’nde 23 ödül birden aldık. Pazarlama iletişimi alanında yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:32
  1. Vodafone Türkiye
  2. 13. MediaCat Felis Ödülleri
  3. Kırmızı Çizgi
  4. Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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