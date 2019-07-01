Vodafone çözüm ortaklarını Future Lab’da ağırladı Vodafone Türkiye, ‘Future Lab Partner Days’ etkinliğinde teknoloji geliştirdiği çözüm ortaklarıyla bir araya geldi.

Vodafone Türkiye, teknoloji geliştirdiği çözüm ortaklarıyla İTÜ Vodafone Future Lab’da bir araya geldi. ‘Future Lab Partner Days’ olarak adlandırılan etkinliklerin ilkinde firmanın yerli ve milli ekonomiye yaptığı katkılar ortaya koyuldu. Future Lab’da 30 çözüm ortağı ve 34 farklı akıllı teknoloji deneyimi sergileniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Future Lab’la hedeflerinin teknoloji üretip dünyaya ihraç etmek olduğunu açıkladı.

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