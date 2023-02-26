Vodafone CEO'sundan Beşiktaş tribünlerindeki ahlaksızlığa destek!
Vodafone CEO'su Engin Aksoy, Beşiktaş tribünlerinden atılan "Hükümet istifa" sloganlarını destekleyerek, "Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır." mesajı paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgeye yönelik yardım kampanyasında bağışta bulunmaması ve deprem bölgesinde operatörünün çekmemesi nedeniyle eleştirilerin odağında olan Vodafone'un CEO'su, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinin kirli siyasete alet olmasına destek verdi.
Engin Aksoy, dün akşam Fenerbahçe tribünlerinden, bu akşam da Beşiktaş tribünlerinden atılan "Hükümet istifa" sloganlarını destekledi.
Aksoy, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi ile karşılaşan Aksoy, bir süre sonra hesabını korumaya aldı.