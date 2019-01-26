Vodafone, 3. çeyrekte çift haneli büyümeyi sürdürdü

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrekte kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,7 milyar TL’ye ulaştı.

2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13,1 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 56’sına ulaştı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, “Vodafone olarak ‘dijitalleşmenin öncü operatörü’ olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanmaya odaklanıyoruz. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.