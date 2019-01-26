0553 313 94 23

Vodafone, 3. çeyrekte çift haneli büyümeyi sürdürdü

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artırdı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:56
Vodafone, 3. çeyrekte çift haneli büyümeyi sürdürdü

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrekte kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,7 milyar TL’ye ulaştı.

2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13,1 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 56’sına ulaştı. 

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, “Vodafone olarak ‘dijitalleşmenin öncü operatörü’ olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanmaya odaklanıyoruz. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:56
  1. Vodafone Türkiye
  2. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Nizip ilçe belediye başkan adayı 2019
    1. AK Parti Nizip ilçe belediye başkan..
    2. İGDAŞ’tan online hizmet
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce..
    4. Ferrari 488 Pista Türkiye'de
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    7. İki kişinin ölümüyle ilgili aranan..
    8. Aranan PKK'lı terörist enselendi
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç..
    10. Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği..
    11. FB’deki dip dalgası her yere..
    12. Dolarizasyona karşı 'altın'
    13. AK Partili belediye başkan adayına..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    16. İnşaatta olumlu sinyal
    17. İran’da 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
    18. Hentbolda dünyanın en büyüğü belli..
    19. Ekonomide ibreler yukarı döndü
    20. Sivasspor'un konuğu Trabzonspor
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!