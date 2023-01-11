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Dünya Vladimir Zelensky'den Rusya'ya yalnız değiliz mesajı
Dünya

Vladimir Zelensky'den Rusya'ya yalnız değiliz mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, müttefiklerinin Ukrayna'ya silah desteğini sürdürmesi gerektiğini ve savaşın küresel demokrasi ve özgürlük için önemli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 03:37:00 -
Vladimir Zelensky'den Rusya'ya yalnız değiliz mesajı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteği de sürüyor..

Gece saatlerinde günlük görüntülü ulusa sesleniş konuşmasını yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, mesajında Rusya'ya karşı devam eden savaşta destek almak için bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştüğünü aktaran Zelensky, söz konusu konuşmada, Ukrayna'nın AB'ye entegrasyon süreci ile ülkesine yönelik mali konular ve silah desteği konusunu ele aldıklarını kaydetti.

"Rusya'ya karşı zafer küresel demokrasi ve özgürlük için önemli" vurgusu

Zelensky, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer elde etmesinin sadece ülkesi için değil, küresel demokrasi ve özgürlüğe önem veren herkes için büyük önem taşıdığını savundu.

"Dünyanın, Rus saldırganlığının üstesinden gelme kararlılığının her gün nasıl arttığı hissediliyor"

Ukrayna'ya silah yardımını sağlayan tüm ülkelere minnettar olduklarını ifade eden Zelensky, "Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak ve terör devleti tarihi bir yenilgiye uğratmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." diye konuştu.

Zelensky, geçen yılın sonuna doğru ABD'de temaslarda bulunduğunu hatırlattı. Ukrayna lideri, başkent Washington'ı ziyaretinden sonra dünya liderleri ile telefon görüşmeleri yaparak yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade etti.

Zelensky, şunları kaydetti:

"Washington ziyaretimden sonra ortak devletlerin liderleri ve temsilcileriyle toplam otuza yakın görüşme (telefon görüşmesi) gerçekleştirdim. Kelimenin tam anlamıyla dünyanın, Rus saldırganlığının üstesinden gelme kararlılığının her gün nasıl arttığı hissediliyor."

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