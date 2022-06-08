Vladimir Zelensky'den Almanya'ya kritik çağrı
Ülkesi Rusya ile savaşta olan Zelensky, Batı'dan destek arayışlarını sürdürüyor. Zelensky, Almanya’nın savunma desteğini artırmasını istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonla görüştü.
Görüşmenin gündem maddelerinden birini Ukrayna'ya askeri destek oluşturdu.
Savunma desteğinin artırılmasını istedi
Zelensky, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini artırmasını istedi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zelensky, "Ukrayna'ya savunma desteğinin artırılmasını ele aldık." dedi.
AA'nın aktardığına göre, görüşmenin içeriğine ilişkin Zelensky, şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu konusu
"Küresel gıda güvenliğinin sağlanması ve Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük.
Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim."