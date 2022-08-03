  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi
Gündem

Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi

Asya ülkesine seslenen Zelensky, Rusya saldırılarına karşı Çin'in sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 11:59:00 -
Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Pekin yönetimine çağrıda bulundu.

Zelensky, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe video bağlantılı yöntemiyle katıldı.

"Çin tarafsızlığını koruyor"

Ukrayna lideri, savaş boyunca desteği için Avustralya'ya minnettar olduğunu belirtti.

Çin'in, Rusya ile savaşta dengeyi sağladığını ve tarafsızlığını koruduğunu söyledi.

"Moskova'ya karşı çıkmalılar"

Diğer taraftan Zelensky, Çin'in çatışmalar konusunda Moskova'ya karşı çıkan ülkeler arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Zelensky ayrıca, Rus kuvvetlerinin, “barışçıl bir nüfusun toplu halde infazı” da dahil olmak üzere “yüz binlerce askeri suç” işlediğini anlatırken, şöyle dedi:

"Dünya için sıradan bir şey olmamalı"

"Yeni Rus vahşeti mesajları karşısında şok olduk. Bu, dünya için sıradan bir şey olmamalı, yoksa dünyanın buna katlandığı anlamına gelir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23