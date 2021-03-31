  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Vladimir Putin’den çok tartışılacak kapitalizm açıklaması
Dünya

Vladimir Putin’den çok tartışılacak kapitalizm açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vahşi kapitalizmin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar” İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:11:00 -
Vladimir Putin’den çok tartışılacak kapitalizm açıklaması

Putin, Rus yetkililerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’daki istihdam sektörünün bu yıl tümüyle toparlanması gerektiğine işaret eden Putin, “Bu yılın sonuna kadar istihdam piyasasının 2019 seviyesine getirilmesi gerekiyor. Bunu hükümetle sürekli istişare ediyoruz. Bu sorunun çözümü her şeyden önce ticari faaliyetlerin büyümesine, sermaye yatırımlarının artırılmasına, yatırımlara bağlıdır.” diye konuştu.

Rus hükümetinin, yatırımlar için önemli kaynaklara sahip olduğunu belirten Putin, “Devlet, salgın sırasında geçen yıl işsiz kalan vatandaşları istihdam edecek girişimcilere destek sağlayacak. Bu tür işçilere maaş ödeme maliyetlerinin bir kısmını geri ödeyecek.” dedi.

İlk bakışta, ticaretin asıl amacının “kar etmek” olduğunu anlatan Putin, “Ama modern ve normal bir insan, modern bir girişimci, aşırı kar elde etmenin, böylesine vahşi kapitalizmin kesinlikle kabul edilemez olduğunu anlar. Vahşi kapitalizm kabul edilemez çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar. Bu da kendi ayağına sıkmak demektir.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında sert düşüş
Ekonomi

Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatları, haftaya ons başına 1.730 dolar civarında başladıktan sonra yükselen tahvil faizleriyle hafta başından bu yana 40 dolardan f..
‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi
Dünya

‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Türkiye ile normalleşme çağrısı yapmasının ardından görevden alınacağına da..
Parti rozeti takarak CHP Grup Toplantısı'na katıldı: İşte hafızalara İslam düşmanlığı ile kazınan İlyas Salman
Siyaset

Parti rozeti takarak CHP Grup Toplantısı'na katıldı: İşte hafızalara İslam düşmanlığı ile kazınan İlyas Salman

TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'na parti rozeti takarak katılan İlyas Salman, akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalakadan sanatçı olmaz' sözler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay