Vladimir Putin, İstanbul'dan ayrıldı
TürkAkım açılışı için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törenin ardından İstanbul'dan ayrıldı.19 Kasım 2018 Pazartesi 18:26
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne 17.45 sıralarında gelen Putin, Rusya Devlet Başkanlığı'na ait özel uçakla ile İstanbul'dan hareket etti. Putin'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Türk ve Rus yetkililer uğurladı.
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