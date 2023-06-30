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Gündem Vizyona bak... Alman sağcı partiden döner çıkışı
Gündem

Vizyona bak... Alman sağcı partiden döner çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 14:29:00 -
Vizyona bak... Alman sağcı partiden döner çıkışı

Türk karşıtlığı yapan Alman AfD Partisi Türk dönerine yasak istedi. Parti, "Almanya’da, Alman kültürüne uygun yemekler olmalı" dedi.

Almanya'da oldukça rağbet gören Türk yemeği döner, bu sefer yabancı karşıtı partinin hedefinde... Her geçen gün oylarını yükselten ve yüzde 20'leri bulan yabancı karşıtı parti AfD'nin (Almanya İçin Alternatif) Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, Türk dönerine yasak istedi.

Kirchheimboleden'de bir toplantıya katılan Jungbluth, artık döner ya da nargile barlar yerine, Avrupa'da Avrupa kültürünü yansıtan ürünlerin olması gerektiğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, Jungbluth, “Her yerde döner ya da nargile bar görmek istemiyoruz. Almanya'da Alman, İtalya'da İtalyan; Fransa'da Fransız kültürünü yansıtan yemekleri görmek istiyoruz. Şu anda Avrupa'da olan sadece belirli bir ürünün her yeri işgal etmesi” dedi. AfD'li politikacının bu sözleri büyük alkış aldı.

Jungbluth, toplumsal çeşitliliğinin böyle olmayacağını, tek bir ürünün her yeri işgal etmesi ile çeşitlilik sağlanamayacağını belirtirken farklı ülkelerin mutfak kültürleri yerine Alman mutfağını savundu.

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