Vizeye 15 bin dolar şartı: ABD’den 50 ülkeye teminat freni

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkeye giriş yapmak isteyen 50 ülke vatandaşından 15 bin dolar (yaklaşık teminat) yatırmalarını talep edecek. Vize süresi dolmasına rağmen ülkede kaçak olarak kalanları engellemeyi amaçlayan ve 12 yeni ülkenin eklendiği tartışmalı karar, 2 Nisan'da yürürlüğe giriyor.

Reuters'ın haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, turizm ve iş amaçlı (B1/B2) vizelere başvuracak belirli ülke vatandaşlarından 15 bin dolarlık bir "vize teminatı" isteneceğini duyurdu.

Yetkili, genişletilen bu programın temel amacının ziyaretçilerin vizelerinin bitiş tarihinden sonra ülkede kalmalarını önlemek olduğunu belirtti. Kurallara uyarak vize süresi içinde ülkesine dönen veya seyahatini tamamen iptal eden kişilere yatırdıkları 15 bin dolarlık teminat iade edilecek.

LİSTEYE 12 ÜLKE DAHA EKLENDİ

Mevcut durumda çoğunluğu Afrika'da bulunan 38 ülkeyi kapsayan listeye 12 yeni ülke daha dahil ediliyor. 2 Nisan itibarıyla vize teminatı programına eklenecek yeni ülkeler şunlar: Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, teminat programının daha önce vize ihlali yapan kişi sayısını belirgin şekilde azalttığını savundu.

UYGULAMAYA DAHİL OLAN DİĞER ÜLKELER ŞÖYLE:

Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Butan, Botsvana, Burundi, Cibuti, Çad, Dominik, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvatini, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Kabil, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sudan, Togo, Türkmenistan, Uganda, Yeşil Burun Adaları ve Zimbabve.