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Ekonomi
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Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti
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Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti

Türkiye'nin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parçası üreticilerinden olan ve 1989 senesinden beri otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti. İstanbul Ataşehir merkezli firmanın mali darboğazdan çıkamayarak iflasına hükmedilen karar, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından onaylanarak İcra İflas Kanunu gereğince kamuoyuna ilan edildi. Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesi, 7 bin farklı ürün çeşidi ve EAC Gümrük Birliği sertifikalarıyla uluslararası pazarda da önemli bir aktör olan şirketin bu ani vedası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personeli ve sektörü derinden sarstı.

#1
Foto - Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti

Türkiye'nin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parçası üreticilerinden, 1989 senesinden beri sektörde faaliyet gösteren Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti. 200'den fazla çalışanı ve senelik 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı mahkemece onaylanarak ilan edildi. İstanbul Ataşehir merkezli otomotiv yan sanayi devi Pars Rot ve Rotil için yolun sonu göründü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı ile şirketin iflasına hükmedildi.

#2
Foto - Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti

İflas süreci, resmen başlatılarak İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından (2026/17 İflas dosyasıyla) İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince kamuoyuna açıklandı. Kurulduğu 1989 senesinden bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli yedek parça üreten şirket, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumundaydı.

#3
Foto - Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti

Senelik 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsal, rulman mafsal ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.

#4
Foto - Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti

Şirketin iflası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personeli de etkileyecek.

#5
Foto - Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti

Pars Rot ve Rotil, yakın zamanda Rusya ve Avrasya ülkelerine yönelik ihracat operasyonları için kritik öneme sahip olan EAC Gümrük Birliği Sertifikalarını Sercons aracılığıyla temin etmişti.

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