Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti

Türkiye'nin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parçası üreticilerinden olan ve 1989 senesinden beri otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti. İstanbul Ataşehir merkezli firmanın mali darboğazdan çıkamayarak iflasına hükmedilen karar, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından onaylanarak İcra İflas Kanunu gereğince kamuoyuna ilan edildi. Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesi, 7 bin farklı ürün çeşidi ve EAC Gümrük Birliği sertifikalarıyla uluslararası pazarda da önemli bir aktör olan şirketin bu ani vedası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personeli ve sektörü derinden sarstı.