Viyana’daki terör saldırısının görgü tanığı Filistinli Cevde, yaşadıklarını anlattı:

VİYANA (AA) - Filistinli Usame Cevde, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım Pazartesi günü düzenlenen terör saldırısında yaralanan polise ilk yardımda bulunarak, memurun hayatını kurtardı.

Gazze’den 8 yıl önce Avusturya’ya geldiğini ifade eden Filistinli Cevde, saldırı sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Cevde, olayın gerçekleştiği Schwedenplatz’da bir restoranda çalıştığını, silah seslerini duyar duymaz arkadaşlarıyla güvenli bir yere geçmeye çalıştıklarını, bu esnada teröristin kendilerine çok yaklaştığını ve bu nedenle bir ağacın arkasına saklandığını söyledi.

Saldırganın ilk ateş ettiği sırada etrafta hiçbir polisin bulunmadığını belirten Cevde, "Ağacın arakasından saldırganı gördüm ve onunla Arapça konuşmaya çalıştım, Filistinli ve Müslüman olduğumu söyledim ama beni dilemedi ve ateş etmeye devam etti, en az 20 el ateş etmiştir.” diye konuştu.

Cevde, kısa süre sonra iki polis memurunun geldiğini ve teröristin o esnada saklandığını aktardı.

Polislerin hazırlıksız olduğunu belirten Cevde, şöyle devam etti:

"Polis harekete geçmeden terörist, polislerden birini vurdu. Polis yere düştü ve ciddi bir şekilde kan kaybediyordu. O esnada ben saklandığım ağacın arkasından çıkarak yaralı polise yardımcı olmak istedim ancak diğer polis bana güvenli bir yere girmemi söyledi. Ben bunu kabul etmedim ve yaralı polisi bir banka taşıyarak ilk yardımda bulundum."

Cevde, daha sonra ambulansın geldiğini ancak sağlık görevlilerinin şok içinde olduğunu ve yaralı polise yaklaşamadığını anlattı.

Daha sonra 2 Türk gencinin geldiğini ve birlikte yaralı polisi ambulansa taşıdıklarını aktaran Cevde, polisi hastaneye gönderdikten sonra güvenlik güçlerine bilgi verdiğini ifade etti.

Cevde, kendisine teşekkür eden polisin bir de polis arması hediye ettiğini söyledi.

Filistinli Cevde, "Ben Filistinli bir Müslümanım, polise yardıma gelen iki Türk de Müslümandı, yaptığımızdan gurur duyuyoruz. Terörün dini yoktur. Bizim dinimiz İslam bu değil, biz Peygamberimizden böyle bir din öğrenmedik, ailemiz de bize böyle bir din anlatmadı." görüşünü paylaştı.

Saldırıdan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Viyana Belediye Başkanı Micheal Ludwig’in kendisiyle görüştüğünü kaydeden Cevde, kendisine teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Viyana’daki terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki terörist, emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

