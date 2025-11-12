  • İSTANBUL
Yerel

Viyadük inşaatında 4 işçi hayatını kaybetmişti! Soruşturmada gözaltı sayısı arttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Viyadük inşaatında 4 işçi hayatını kaybetmişti! Soruşturmada gözaltı sayısı arttı

Diyarbakır’da inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin ölmüş, 1 işçi de ağır yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken gözaltı sayısı da 4’e yükseldi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma ekiplerince dün de inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alınmıştı.

