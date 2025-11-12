Viyadük inşaatında 4 işçi hayatını kaybetmişti! Soruşturmada gözaltı sayısı arttı
Diyarbakır’da inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin ölmüş, 1 işçi de ağır yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken gözaltı sayısı da 4’e yükseldi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekiplerince dün de inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alınmıştı.