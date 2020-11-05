  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Vivo S7e 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

Vivo S7e 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Vivo, orta segment yeni akıllı telefonu S7e 5G'yi tanıttı. İşte Vivo S7e 5G'ni özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-05 04:31:00 -
Vivo S7e 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segment yeni akıllı telefonu Vivo S7e 5G'yi duyurdu. MediaTek işlemci ile kullanıcıların karşısına çıkan yeni telefon, damla çentikli tasarım, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Vivo S7e 5G'nin özellikleri...

6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan yeni akıllı telefonun arka tarafında 64 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 120 derecelik görüş alanına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın damla çentiğinde ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

Kullanıcılara 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan Vivo S7e 5G'de 33W hızlı şarj destekli 4.100 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Vivo S7e 5G'nin fiyatı

Siyah, beyaz ve mavi-mor olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan Vivo S7e 5G'nin fiyatı ise henüz belli olmadı. Cihazın ilerleyen günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sierra Leone'den Türkiye'ye ortaklık teklifi: Ülkemize davet ediyoruz
Dünya

Sierra Leone'den Türkiye'ye ortaklık teklifi: Ülkemize davet ediyoruz

Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, ortaklık kurmak amacıyla 'Türkiye'yi ülkemize davet ediyoruz' dedi..
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da devam eden savaş haliyle ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçtiğini açıkladı. ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay