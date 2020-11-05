Vivo S7e 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segment yeni akıllı telefonu Vivo S7e 5G'yi duyurdu. MediaTek işlemci ile kullanıcıların karşısına çıkan yeni telefon, damla çentikli tasarım, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Vivo S7e 5G'nin özellikleri...

6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan yeni akıllı telefonun arka tarafında 64 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 120 derecelik görüş alanına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın damla çentiğinde ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

Kullanıcılara 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan Vivo S7e 5G'de 33W hızlı şarj destekli 4.100 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Vivo S7e 5G'nin fiyatı

Siyah, beyaz ve mavi-mor olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan Vivo S7e 5G'nin fiyatı ise henüz belli olmadı. Cihazın ilerleyen günlerde satışa sunulması bekleniyor.