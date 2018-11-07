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Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yönetimindeki Shanghai SIPG, Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23
Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı

Shaghai SIPG, Çin Liginin 29. haftasında konuk ettiği Beijing Renhe'yi 2-1 mağlup etti ve 2. sırada bulunan Guangzhou Evergrande'nin deplasmanda Chongqing Lifan'a mağlup olmasının ardından farkı 8'e çıkararak şampiyon oldu.

Daha önce Porto ve Olympiakos'ta şampiyonluk yaşamıştı

Daha önce Portekiz'de Porto ve Yunanistan'da Olympiakos ile şampiyonluk yaşayan Pereira, böylece Jose Mourinho ve Artur Jorge ile birlikte 3 farklı ülkede şampiyonluğa ulaşan 3. Portekizli teknik adam oldu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23
  1. Jose Mourinho
  2. Fenerbahçe
  3. Yunanistan
  4. Portekiz
  5. Shanghai

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