Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yönetimindeki Shanghai SIPG, Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23
Shaghai SIPG, Çin Liginin 29. haftasında konuk ettiği Beijing Renhe'yi 2-1 mağlup etti ve 2. sırada bulunan Guangzhou Evergrande'nin deplasmanda Chongqing Lifan'a mağlup olmasının ardından farkı 8'e çıkararak şampiyon oldu.
Daha önce Porto ve Olympiakos'ta şampiyonluk yaşamıştı
Daha önce Portekiz'de Porto ve Yunanistan'da Olympiakos ile şampiyonluk yaşayan Pereira, böylece Jose Mourinho ve Artur Jorge ile birlikte 3 farklı ülkede şampiyonluğa ulaşan 3. Portekizli teknik adam oldu.
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