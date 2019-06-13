Vitir namazı nedir? Vitir namazında üçüncü rekatta neden yeniden tekbir alınır?

Namaz Müslümanın miracıdır. Günde beş vakit kılınan namaz sayesinde Yüce yaratıcımız olan Allah’ın (C.C) huzuruna çıkıyoruz. Peki Vitir namazını neden kılıyoruz Vitir namazında üçüncü rekatta neden yeniden tekbir alınır? Vitir namazı nasıl kılınır, vitir namazı kaç rekattır, vitir namazı nedir, vitir namazı vakti, vitir namazında okunacak dualar, vitir namazına nasıl niyet edilir, vitir namazı farz mı? Vitir namazının kazası nasıl kılınır?

Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Miraç’ta, Sidre-i Mühteha’ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir (tek) oldu.

İşte Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem üçüncü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece vacip oldu.

Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi simsiyah olmuştu. Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi, Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah’a sığındı.

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır: “Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.”

Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. “Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!”

(Ebû Dâvûd Vitir 1; Tirmizi)