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Sağlık Vitamin takviyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler
Sağlık

Vitamin takviyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler

İnsan vücudunun vitaminlere ihtiyacı bulunuyor. Bazı kişiler vücudunun vitamin ihtiyacını karşılamasında zorlandığı için vitamin takviyesi alıyorlar. Vitamin takviyesi alırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. İşte vitamin takviyesi alanların dikkat etmesi gerekenler…

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:59:00 -
Vitamin takviyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler

İnsan vücudunun ihtiyacı olan vitaminler, çeşitli gıdalar yoluyla karşılanıyor. Bazen gıdalar üzerinden gereken vitamin karşılanmayınca vitamin takviyesi alınıyor. Fakat herkesin kendi tercihlerine göre vitamin takviyesi alması uzmanlar tarafından doğru görülmüyor. Vitamin takviyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Vitamin takviyesi alanların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

- Vitamin takviyesi almadan önce muhakkak doktordan onay almak gerekiyor. Doktor tavsiyesi olmadan vitamin takviyesi almanın zararı olabilir.
- Vitamin takviyesinin en üst düzeyde faydasını görebilmek için hangi vitaminin ne zaman alınması gerektiği doktora danışılmalı.
- B grubu gibi multivitaminleri ve suda çözünen vitaminleri, yemekle birlikte veya yemeksiz, dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
- A ve E gibi yağda çözünen vitaminleri, vücudunuzun vitamini emmesine yardımcı olması amacıyla yiyeceklerle birlikte alın. Akşam yemeği yerken alabilirsiniz.
- Hem multivitamin hem de kalsiyum gibi ayrı takviyeler alıyorsanız, art arda değil, aralıklı olarak almaya özen gösterin.
- Alınan takviyenin, kullandığınız ilaçlarla birlikte olumsuz etkileşim yaşamasını önlemek amacıyla doktora danışın.

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