Vitamin eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Vitamin eksikliği hastalıkları neler?

Vitamin eksikliği neye yol açar?Vitamin eksikliği hastalıkları nelerdir? Vitaminler büyüme, hücre yenilenmesi ve enerji üretimi için vücuda gerekli olan maddelerdir. Eğer yeterli vitamin alımınız yoksa ya da vitamin gereksiniminiz çok arttı ise vitamin eksikliklerine bağlı hastalıklar gelişebilir. Peki Vitamin eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte vitamin eksikliğinde meydana gelen o hastalıklar...

Dışarıdan takviye edilmesi gerekir

Vitaminler büyüme, hücre yenilenmesi ve enerji üretimi için vücuda gerekli olan maddelerdir. Vitaminler insan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yeterli olamayan, dışarıdan alınması gerekli organik maddelerdir. Bu yüzden sağlığımız için gerekli olan vitaminleri yiyeceklerden ya da ilave vitamin preparatlarından sağlamamız gerekir. Enerji içermezler; ancak hücrenin ve buna bağlı olarak da vücudun yaşamı için çok önemli biyokimyasal olaylarda görev alırlar. Vitaminler yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler olarak iki gruba ayırılırlar. Yağda eriyenler A,D,E,K vitaminleri; suda eriyen vitaminler B vitamini grupları, C vitamini, H vitamini, P vitamini olarak sıralanabilir. Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Görgülü, vitamin eksikliğine bağlı olarak görülen rahatsızlıklar ve vitamin deposu gıdalar hakkında bilgi vererek eksikliğinde hangi hastalıkların baş gösterebileceğini sıraladı.

Vücudunuzda bu vitaminler eksikse hastalık kaçınılmaz

A VİTAMİNİ

Başlıca havuç, ıspanak, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, portakal, erik, maydanoz, kereviz gibi meyve ve sebzelerde bulunur. Eksikliğinde özellikle “gece körlüğü” dediğimiz görme bozukluğu, cilt, tırnak ve saçlarda bozulma görülür.

• D VİTAMİNİ

Süt, süt ürünleri ve balıkta bulunur bir miktarda güneş ışığından cilt altı yağ dokusundansentezlenir. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm denilen ağır kemik gelişim bozukluğu gözlenir, yetişkinlerde ise “osteomalazi” denen kemik hastalığı görülür.

• E VİTAMİNİ

Kuruyemişlerde ve sıvı yağlarda bulunur. Antioksidan etkisi vardır. Eksikliğinde kansızlık görülür.

• K VİTAMİNİ

Yeşil sebzelerde, çayda ve karaciğerde bulunur. Bir miktarda bağırsak bakterileri tarafından üretilir, eksikliğinde kanın pıhtılaşması bozulur ve kanamalar olur.

• C VİTAMİNİ

Özellikle turunçgiller denilen portakal, greyfurt, limon ve mandalina da bulunur, yeşil sebzeler ve patateste de vardır. Eksikliğinde “skorbüt” denilen diş eti hastalığı ciltte bozulma, yaralarda geç kapanma, enfeksiyonlarda ağırlaşma görülebilir.

• B1 VİTAMİNİ

Yumurta ve karaciğerde bulunur. Yetersizliğinde berberi denilen sinir ve cilt hastalığı görülür. İştahsızlık, kas güçsüzlüğü, birçok değişik cilt hastalığı da görülebilir.