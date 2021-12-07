Vişneli mekik tarifi, nasıl yapılır?

Adını kekinin şeklinden alan vişneli mekik tarifi evde yapılması kolay ve lezzetli bir tatlı çeşididir.

Vişneli mekik tarif

Malzemeler

100 gram pudra şekeri (1/2 (yarım) su bardağı + 1 y.k)

60 gram tereyağı

4 adet yumurta akı

60 gram badem unu (1/2 (yarım) su bardağı)

60 gram un (1/2 (yarım) su bardağı + 1 y.k)

Yarım paket vanilin

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

20 adet vişne

Yapılışı

Tereyağını eritip kenara alın. Yumurta aklarını pudra şekeri ile yumuşak bir köpük haline çırparak getirin. Kuru malzemeleri eleyerek ilave edin ve spatula ile karıştırın. Tereyağını içine dökün. Hamuru sıkma poşetine alın ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Tereyağı dondukça hamur hafif kıvam alacak ve pişince kalıptan taşmayacak. Mekik kalıbına hamura dökün. (bende 22 adet çıktı) üzerine vişne yerleştirin. 200 derece sıcak fırında alt üst fansız ayarda 15-20 dk pişirin. Süre fırından fırına değişkenlik gösteriyor 15 dk da üzeri kızardıysa kürdan testi yapın. Ben tam 20 dk pişirdim. Fırından alınca tamamen! soğutun yoksa kalıptan çıkarken dağılır. Afiyet olsun.