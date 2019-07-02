Visca transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş, Visca için Başakşehir ile görüşmüş ancak 15 milyon Euro’luk bonservis sorunu ile karşılaşmıştı. Transferde Boşnak futbolcu devreye girdi, yönetimden kolaylık istedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı eski öğrencisini ısrarla kadrosunda görmek isterken, Başakşehir’le yapılan pazarlıklarda ise bir gelişme yaşanmıyor.

Boşnak oyuncu için 15 milyon Euro isteyen Turuncu-Lacivertliler, katı tutumundan vazgeçmiyor. Kara Kartal için gemileri yakan 29 yaşındaki futbolcu, yönetimden transfer için kolaylık istedi. Beşiktaş ile 3+1 yıllığına anlaşan yıldız oyuncu, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Ancak Başakşehir yönetiminin, 15 milyon Euro’luk bonservis ısrarı nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu belirtildi.