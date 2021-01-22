"Virüsün üçüncü, dördüncü ve beşinci dalgası gelebilir"

Münübe Yılmaz

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışan Clemens Wendtner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sadece üçüncü bir dalganın değil, dördüncü ve beşinci bir dalganın da mümkün olabileceği konusunda uyardı. Münih’teki bir hastanenin Başhekimi olarak bir yıl önce Almanya’daki ilk koronavirüs vakasını tedavi eden Wendtner, soğuk havalar devam ettiği sürece virüsün üçüncü, dördüncü hatta beşinci dalgasının dahi mümkün göründüğünü aktardı. "Nüfus arasında yaygın bir asi olmadığı ve dışarıda yaz sıcakları olmadığı sürece, dördüncü ve beşinci dalgalar olabileceği fikrine alışmalıyız. Davranışlarımız bizim elimizde. İşin püf noktası, bu dalgalardan etkilenmemek ve onları stabil tutmak. Kısıtlamaları bir an önce kabul etmeye karar verdiğimizde başarılı oluruz. Kısıtlamalar daha sonra daha tolere edilebilir bir minimuma indirilebilir.” dedi. En önemli şeyin aşılamayı hızlandırmak olduğuna dikkat çeken Wendtner, “Nüfusun büyük bir kısmına bir an önce ulaşmak için asi olmak zorundayız. Bunlar, salgında çok önemlidir. Yaz geldiğinde, sonbaharın da ardından geldiğini unutmamalıyız” ifadesinde bulundu. Wendtner, maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek ile birlikte, asi olmakla herkesin salgının kontrol altına alınmasına mevcut kısıtlamaların hafifletilmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı.