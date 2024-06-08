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Teknoloji Virgin Galactic'ten Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever paylaşımı
Teknoloji

Virgin Galactic'ten Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 00:32:00 -
Virgin Galactic'ten Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever paylaşımı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması, Atasever'in yaptığı hazırlıkları paylaştı.

Virgin Galactic'in X sosyal medya hesabından Atasever'in uçuştan 1 gün önce yapılan hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Söz konusu paylaşımda, Axiom Space, Massachusetts General Hospital ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ekiple, "Galactic 07" misyonunda araştırmacı astronot olarak bulunan Atasever'in VSS Unity'deki araştırma görevi için yüklerinin hazırlandığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürerek Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmesinde önemli rol oynayan Axiom Space firması da sosyal medya hesabından Atasever ve görevi sırasında yapacağı araştırmalara ilişkin bilgileri yeniden paylaştı.

Axiom Space'in paylaşımında, "Tuva Atasever, 8 Haziran Galactic 07'de yörünge altı uçuşunu tamamladığında tarihteki ikinci Türk astronotu olacak." ifadeleri kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde olacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, yarın ABD yerel saatiyle 08.30’da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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