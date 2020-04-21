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Aktüel

Virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi

Isparta’da aşırı hız sebebiyle virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi.

2020-04-21 09:28:39 -
Virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi

Isparta’da aşırı hız sebebiyle virajı alamayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yola girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 23.50 sıralarında Anadolu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 146. Cadde çevre yolunda seyir halinde olan Ramazan İ. idaresindeki 06 BNT 557 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kaldırıma çıkarak yan yola girdi. Kazada araç sürücüsü Ramazan İ. yaralanırken, kaldırımda bulunan dükkan tabelası ve yol levhası zarar gördü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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