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Gündem Virajı alamadı, araçlara çarpıp devrildi! Korkunç tır kazası kamerada
Gündem

Virajı alamadı, araçlara çarpıp devrildi! Korkunç tır kazası kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-12 22:30:00 -

Bursa’nın İznik ilçesinde virajı alamayan tır araçlara çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada İznik’ten Orhangazi istikametine giden Fatih K. idaresindeki meyve ve sebze yüklü tır, virajı alamadı.

Önce karşı istikametten gelen tıra daha sonra otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken tırın kasasında bulunan meyve sebzeler yola saçıldı.

Petrol istasyonu yakınında olan kaza çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
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