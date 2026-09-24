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Gündem Virajı alamadı, akarsu havzasına uçtu: Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Virajı alamadı, akarsu havzasına uçtu: Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Virajı alamadı, akarsu havzasına uçtu: Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akarsu havzasına savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Kemalpaşa-İzmir kara yolunda meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, C.K. (36) idaresindeki 34 RM 3364 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akarsu havzasına uçtu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Fulya Karasu'nun (36) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü C.K. ile yolcu H.D. (47), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Fulya Karasu'nun cansız bedeni ise, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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