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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:41:51 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.266,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.270,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 1.266,00 puandan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 1.260-1.285 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı bir önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.262,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.264,75 puana çıktı.

Analistler, bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aktif rasyosunda (AR) yaptığı düzenlemenin banka pay piyasalarını destekleyeceğini söyledi.

BDDK duyurusuna göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan AR değeri, sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70'e revize edildi.

Bu hafta, yurt içinde gözlerin Yeni Ekonomi Programı ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini aktaran analistler, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin büyüme ve istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.285 puanın direnç, 1.250 ve 1.220 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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