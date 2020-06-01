VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,6 artışla 122.000 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.200 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 700 puan üzerinde, 122.000 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 121.300 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 121.675 puana çıktı.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 puanın direnç, 119.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.