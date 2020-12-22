VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.539,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.542,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.539,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 altında 1.532,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.543,75 puana yükseldi.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni bir türünün ortaya çıkmasının pay piyasalarını negatif etkilediğini, ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, dün akşam yaptığı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirmesi sonrası aşağı yönlü baskıların törpülendiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi'nin, salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını bu gece onayladığını anımsatan analistler, beklentilerin gerçekleşmesi nedeniyle borsalarda etkisini artırabilecek kar satışlarının gücünün, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.572 seviyesinin direnç, 1.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.