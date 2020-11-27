VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.516,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.518,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.516,00 puandan işlem görüyor.

Dün spot piyasada ulaştırma hisseleri öncülüğündeki yükselişe paralel alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 1.512,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan kısıtlamaların satış baskısı oluşturduğunu ancak Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazdaki teşvik beklentilerinin söz konusu satış baskısını törpülediğini bildirdi.

Bununla birlikte yurt içinde son dönemde atılan piyasa dostu adımların Türk lirası varlıkları desteklemeye devam ettiğini kaydeden analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılıklarla ilgili kararının da piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi.

TCMB, bugün Resmi Gazete'de yer alan kararı ile reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz oranları uygulamasını yürürlükten kaldırırken, Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 ve 1.500 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.