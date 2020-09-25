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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:40:30 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.275,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.276,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde, 1.275,00 puandan işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güçlenen alımlarla hızlı yükselen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,7 artışla 1.262,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 1.266,25 puana çıktı.

Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından bugün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini bildirdi.

BDDK, bugünkü kararı ile bankaların, vadede TL alım ya da satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.

Bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, endeks kontratında 1.280 seviyesinin direnç, 1.240 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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