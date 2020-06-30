VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 artışla 134.400 seviyesinde dengelendi.



Bugün son işlem günü olan haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.950 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 575 puan üstünde, 134.400 seviyesinden işlem görüyor.



Dün normal seansı 133.825 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki yükselişe paralel 134.500 puana kadar yükselmişti.



Analistler, bugün vade sonu olması nedeniyle endeks kontratlarında sert dalgalanmaların olabileceğine işaret ederek, yarından itibaren en yakın vade olarak işlem görecek ağustos vadeli endeks kontratının şu dakikalarda 134.600 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan ikinci dalga endişelerine karşın merkez bankalarının teşvikleri ve beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 puanın direnç, 132.000 ve seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.