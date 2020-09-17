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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:44:20 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.231,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.229,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 1.231,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.237-1.252 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.242,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini belirten analistler, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının ise dünya borsalarındaki satışları sınırladığını vurguladı.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 0,1'de bıraktığını hatırlatan analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu, bankanın faiz oranı ve tahvil alım miktarını değiştirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde kısa vadeli dış borç ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile konut başlangıçlarının öne çıktığını aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 1.255 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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