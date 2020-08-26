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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:42:53 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.232,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.230,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 1.232,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 1.235,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu gelişmelere karşın, ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirten analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.230 ve 1.220 seviyelerinin destek, 1.260 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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