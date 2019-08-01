Beşiktaş'ın Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar’u transfer etmek için kolları sıvadığı öğrenildi. 2013-14 sezonunda ise FC Lorient formasını giydi ve 37 maçta 17 gol bularak adından sıkça bahsettirdi. Peki Vincent Aboubakar kimdir nereli ve kaç yaşında? Vincent Aboubakar Beşiktaş transfer sesleri.

Vincent Aboubakar 22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola 2006 senesinde Coton Sport FC de Garoua altyapısında başlayan Aboubakar, profesyonel kariyerine ise aynı takımda 2009 senesinde başladı. İlk sezonunda 15 maçta forma giyen Kamerunlu futbolcu, 7 kez rakip ağları havalandırdı. Sonraki sezon FC Valenciennes'e transfer olan başarılı santrafor, burada 3 sezonda 72 maça çıktı ve 9 gol atabildi.

2013-14 sezonunda ise FC Lorient formasını terletti ve 37 maçta 17 gol bularak adından sıkça bahsettirdi. 2014 senesinde Porto'ya transfer oldu. Burada 42 maçta 17 gol buldu. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Beşiktaş'ta ise 27 maçta 12 gol atabildi. 2009-10 sezonunda Kamerun U-20 forması giyerek Milli Takım kariyerini başlattı. U-20 takımında çıktığı 14 maçta 4 gol attı. 2010 senesinden bu yana da Kamerun Milli Takımı'nın As kadrosunda forma giymekte.

Vincent Aboubakar'ın transfer geçmişi