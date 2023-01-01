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Yerel Vinç kazasında 4 tutuklama
Yerel

Vinç kazasında 4 tutuklama

İzmir Bornova'da bir inşaatta 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 07:55:00 -
Vinç kazasında 4 tutuklama

AA'nın haberine göre, konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan projenin müteahhidi E.Y, şantiye şefi M.F.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A ile İstanbul'da yakalanarak İzmir'e getirilen vinç firması sahibi İ.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

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