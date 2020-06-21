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Yaşam

Vina isminin anlamı nedir? Vina ne anlama geliyor?

Vina isminin anlamı araştırılıyor. Birçok kişi bebeğine güzel ve anlamlı bir isim koymak için araştırma yapıyor. Bebeğin anne ve baba üzerindeki haklarından biri, dinimize göre isim hakkıdır. Anne ve baba, bebeğine güzel anlamlı bir isim koymalıdır. Dolayısıyla sırf Kur'an'da geçiyor diye bebeğe, manasını bilmeden ya da kötü bir manaya gelen bir isim koyulmamalıdır. Peki ama sıkça araştırılan Vina isminin anlamı nedir? Vina adı Kuranda geçiyor mu? Vina ne demek

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:59:00 -
Vina isminin anlamı nedir? Vina ne anlama geliyor?

İngilizce kökenli olan Vina ismi "sevilen arkadaş anlamında kullanılırken Farsça anlamı "Siyah üzüm"dür. 

Norveç dilinde ise "Biz şimdi" anlamına geliyor.

Vina ismi Kur'an'da Geçmiyor. 

 

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