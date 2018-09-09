Vigo'dan Emre Mor ve Okay Yokuşlu kararı!

Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Emre Mor, rotasyonda daha da geri düşmeye başladı.

Vigo merkezli El Desmarque'da yer alan haberde; Bu sezon oynanan 3 lig maçının 1'inde oynayan ve sadece 38 dakika süre bulan Emre Mor'un, Sofiane Boufal'ın sakatlıktan çıkması ve antrenmanlara başlamasının ardından süre bulmasının daha da zorlaştığı kaydedildi. Ayrıca, Mathias Jensen'in de iyileşmesi ve Finlandiya milli takımıyla sahaya dönmesinin ardından orta sahadaki rotasyonun daha da kalabalıklaştığı ifade edildi.

OKAY YOKUŞLU'YA İLK 11 YOLU GÖRÜNÜYOR

Celta Vigo Teknik Direktörü Antonio Mohamed'in Mathias Jensen'i kanatlarda da değerlendirebileceği, ayrıca İspanyol teknik adamın Okay Yokuşlu'ya da süre vermek istediği kaydedildi. Okay'ın yükselen performansından memnun olan Mohamed'in, önümüzdeki haftalarda Milli oyuncumuzu ilk 11'de deneyeceği bilgisi verildi.

EMRE MOR'UN FORMA YÜZÜ GÖRMESİ ÇOK ZOR

Ayrıca, şu an Emre Mor ile aynı kanatta görev alan Pione Sisto'nun performansıyla dokunulmaz olduğu, sağ kanatta da Iago Aspas'ın Celta için vazgeçilmez oyuncu konumunda olduğu belirtildi.

Tüm bu faktörler devreye girildiğinde, Emre Mor'un süre bulmasının çok zor olduğu ve teknik kadronun da Emre Mor'un antrenmanlarda gösterdiği performanstan hiç memnun olmadığının altı çizildi.