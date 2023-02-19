Vietnam'dan gönderilen deprem yardımı gıdalarında domuz eti skandalı!
Kahramanmaraş merkezli depremler için Vietnam'dan gönderilen gıda maddelerinde domuz etinin olduğu tespit edildi.
Yeniakit.com.tr
Vietnam'dan Türkiye'ye deprem yardımı için gönderilen gıda maddelerinde domuz eti olduğu tespit edildi.
Adana-Yumurtalık'taki gönüllüler, Vietnam'dan gönderilen konserve kutularının üzerinde Vietnamca "Thit heo %60" yani "%60 domuz eti" ibaresi bulunduğu fotoğrafları paylaştı.
Vatandaşlar bakanlık yetkililerinin konuya karşı denetimlerini arttırarak duyarlı olmasını istedi.