Vietnam teknoloji devi FPT’den, Japonya’da yapay zeka hamlesi! İki ülke temaslarına devam ediyor

Yazılım şefi Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada, Vietnamlı teknoloji devi FPT’nin önümüzdeki yılın başlarında yapay zekâ işletmeleri için bulut operasyonları ve Japon şirketlerinin dijital dönüşümleri için çözüm hizmetleri başlatmak üzere 200 milyon dolar yatırım yaparak Japonya’daki faaliyetlerini genişleteceğini söyledi.

FPT Corp. teknoloji iştiraki FPT Software’in CEO’su ve başkanı Pham Minh Tuan Tokyo’da Nikkei Asia’ya verdiği bir röportajda, “Japon pazarı için en ileri yapay zeka çözümlerini oluşturmak üzere yalnızca insan kaynağı değil, GPU (grafik işlem birimi) bilgi işlem altyapısı da sağlıyoruz. Yapay zeka büyüme motorlarımızdan biri” dedi.

FPT nisan ayında, Vietnam’da kurulacak yapay zeka fabrikası ve küresel ölçekte daha fazla işbirliği için ABD’li çip üreticisi Nvidia ile kapsamlı bir stratejik ortaklık üzerinde anlaştığını duyurdu. Yeni hizmetlerin Japonya’da başlatılmasının iki şirket arasındaki ortaklıkla uyumlu olduğu ifade ediliyor.

Aynı zamanda holding şirketi FPT Corp’un başkan yardımcısı olan Tuan, “Hizmetleri önümüzdeki yılın ocak ya da şubat ayında başlatacağız. Bu nedenle (Nvidia’dan) donanımı satın alıp konuşlandırmamız ve bu yılın aralık ayına kadar veri merkezini çalıştırmaya başlamamız gerekiyor,” dedi. Yeni yüksek özellikli bulut hizmetleri ve kendi yapay zeka çözümü işletmeleri için Japonya’daki bir veri merkezinde kiralık bir alan aramaya devam ettiklerini söyledi.

Vietnam’daki yapay zeka fabrikaları için harcanan hacme eşdeğer olan ve “ilk taahhüt” olarak adlandırdığı yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım yıl sonuna kadar ödenecek. Şirket ayrıca Japonya’daki işgücünü gelecek yıla kadar 3.500’den 5.000’e çıkaracak ve bu da büyük ölçekli yatırımla uyumlu olacak.

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Yapay zeka hizmetlerinin ana hedefi Japonya’daki finans kurumlarının dijital dönüşümüdür. “Çok fazla veriye sahipler. Bu verilerden nasıl para kazanabilecekleri ve veri madenciliği yaparak nasıl yeni değer yaratabilecekleri (önemli). Yapay zeka ve büyük dil modellerine veya büyük vizyon modellerine sahip en son teknolojiler, müşterilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olabilir, ancak çok fazla bilgi işlem gücü kaynağı gerektirir,” diye açıkladı Tuan, Japonya’da yeni hizmetleri başlatma nedenini.

Tuan ayrıca FPT Japonya’nın işe alım planına da değindi. Mart ayı itibariyle şirketin 3.500 çalışanı vardı ve halen işe alımlar devam ediyor. “Çok yakında 4.000’e ulaşacağız ve (önceki yıllarda olduğu gibi) %40 büyüyebilirsek, gelecek yıl 5.000 kişiye ulaşacağımız kesin,” dedi. Son veriler FPT Japonya’nın çalışanlarının %63’ünün Vietnamlı ve %31’inin Japon olduğunu gösteriyor.

FPT Corp. 1988 yılında kuruldu ve kısa süre sonra Japon offshore bilgi teknolojisi işletmeleri için destek hizmetleri sağlamaya başladı. Şirketin 2023 yılı toplam geliri bir önceki yıla göre %19,6 artışla 52,618 trilyon Vietnam dongu (2,1 milyar $), vergi sonrası kârı ise %20,0 artışla 7,788 trilyon dong olmuştur. 2023 sonu itibariyle piyasa değeri %44,7 artışla 122,044 trilyon dong oldu.

Hanoi merkezli şirketin ana faaliyet alanı yazılım geliştirme olsa da telekomünikasyon, eğitim ve yatırım alanlarına da genişlediler. Şirket 2023 yılında otomotivle ilgili yeni bir iş birimi kurdu ve bir sonraki büyüme ayağı olarak otomobil endüstrisine dünya standartlarında yazılım ürünleri ve hizmetleri sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

FPT, hizmet sağlayıcıları desteklemekten müşterilere doğrudan BT hizmetleri sağlamaya geçiyor. Uluslararası teknoloji işlerini hızla büyüten şirket, Japonya, ABD, Avrupa ve Çin gibi diğer Asya Pasifik ülkeleri de dahil olmak üzere dış pazarlara yönelik BT hizmetlerinden elde ettiği yıllık geliri geçen yıl ilk kez 1 milyar doları aştı. Tuan, böylesine hızlı bir küresel genişleme için “yeni ülkeler için birleşme ve satın alma ile başlıyoruz ve ardından işimizi yeni şirketten genişletiyoruz” dedi.

Japonya, şirketin ilk günlerinden beri FPT’nin ana pazarı olmuştur. Japonya, 2023 yılında yazılım kolunun toplam gelirinin %38’ini oluşturuyordu. FPT’nin KDDI, Itochu Corp., Panasonic ITS, Takenaka Corp., Fuji Film Healthcare ve Microsoft Japan gibi farklı sektörlerde birçok büyük müşterisi var. Şirket Sapporo, Nagoya, Osaka, Fukuoka ve Okinawa dahil olmak üzere ülke çapında bir ofis ağına sahiptir.

Tuan, “FPT Japonya’nın, Japonya’nın en büyük 20. şirketi olmasını istiyoruz ve Japonya (FPT yazılımı için) 1 numaralı pozisyonunu koruyacak ancak diğer pazarlarla denge oranını korumak için (gelecekte) %35-50 katkıda bulunacak” dedi.

Japonya’daki Vietnamlı nüfusu on yıl öncesine kıyasla yaklaşık sekiz kat artarak 565.000 kişiye ulaştı. Bunların çoğu teknik stajyerler, vasıflı işçiler ve öğrencilerden oluşuyor. Vietnamlı personelin çoğu akıcı Japonca konuşuyor çünkü yarısından fazlası FPT’ye öğrenci olarak katılmadan önce Japonya’da yaşadı ve Vietnam’dan gönderilen 800 kişinin çoğu Japonca öğrendi.