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Aktüel Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarını eleştirdi
Aktüel

Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarını eleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:49:34 -
Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarını eleştirdi

ANKARA (AA) - Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'nde yürüttüğü askeri tatbikatların, seyrüsefer kuralları konusundaki çok taraflı müzakereleri olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, düzenlediği basın toplantısında, tatbikatların, Pekin yönetimi ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında, ihtilaflı sularda seyrüsefer kurallarının belirlenmesi için yeniden başlatılması planlanan müzakereleri "içinden çıkılmaz hale getirdiğini" ifade etti.

Çin, hafta başında Güney Çin Denizi kıyıları ve açıklarındaki 5 ayrı bölgede eş zamanlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Söz konusu tatbikatlardan biri, Vietnam'ın da egemenlik iddiasında bulunduğu Paracel Adaları'nı eksenine alıyor.

Vietnam yönetimi, ağustosta Paracel Adaları üzerinde uçan Çin bombardıman uçaklarının "barışı tehdit ettiği" uyarısını yapmıştı.

ASEAN ülkeleri ile Çin arasında Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer kurallarını belirlemek üzere yürütülen müzakereler on yıldır aralıklarla sürüyor. Taraflar en son 2 yıl önce müzakere masasına oturmuştu.

- "Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Su altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda yapay adalar inşa ettiği ve bunların üzerine üs kurarak silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

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