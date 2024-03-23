Video gündem olunca sessizliğini bozdu! Çöp toplayan amcadan bankamatik memuru Arif’i rezil eden cevap

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Arif Kocabıyık, Eskişehir’de vatandaşlara “Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz” diye soru sorarak içerik üretti.

Halk arasında Doktorlar Caddesi olarak bilinen İsmet İnönü Caddesi’nde, geri dönüşüm malzemesi toplayan bir vatandaşın yanına yanaşan Kocabıyık, kime oy vereceğini sordu. Vatandaştan "AK Parti" yanıtını alan Arif Kocabıyık, “Çöp topluyorsun ama” diyerek karşılık verdi. Daha sonra “Hem çöp toplayıp hem de AK Parti’ye mi vereceksin” diye soru soran Kocabıyık, “O insanlardan zarar gelmez” yanıtını aldı. Son olarak “Çöpten bir şeyler bulabiliyor musun” sorusunu soran Kocabıyık, “Buluyorum oğlum sağ ol, elim ayağım tutuyor” cevabını aldı. Arif Kocabıyık, sorduğu soru ve aldığı yanıtları sosyal medya hesabından alaycı bir kurgu ile paylaştı.

Görüntüler sosyal medyada çok kez paylaşılırken binlerce kişi tarafından izlendi.

“Elimi yıkıyorum geçiyor pisliği”

Olayın sonrasında konuşan 70 yaşındaki geri dönüşüm işçisi başından geçenleri anlattı. Yapılan paylaşımla çok rencide olduğu için ismin vermek istemeyen vatandaş, “’Hangi partiye oy atacaksın’ diye gelip bana sordu, ben de ‘AK Parti’ye atacağım’ dedim. ‘Çöp topluyorsun neden AK Parti’ye oy veriyorsun’ dedi. Ben de, ‘Sana ne, ben hırsızlık yapmıyorum, dolandırıldık yapmıyorum. Çöpten topluyorsam, elimi yıkadığımda gidiyor’ dedim. ‘AK Parti’den zarar gelemez, memleketi parçalatmaz diye ben onlara oy atmak istiyorum’ deyince kızdı bana. Videodan çok rahatsız oldum, bulsam onu mahkemeye vereceğim. İnsanlar dalga geçiyor. Ben hırsızlık mı yapıyorum? Ben buradan ekmek paramı kazanıyorum. Bu suç mu? Ben AK Parti’ye, Nebi Hatipoğlu’na vereceğim oyumu. Evdeki ailemle birlikte bizim iki oyumuz var, ikisi de onlara. Kararıma saygı duymasını beklerdim madem röportaj yapıyorsun. Kime istersem veririm. Sen bana karışamazsın ki. Onu tanırsam mahkemeye vermek isterdim. Rencide etmiş beni, bu caddedeki esnafın hepsi beni tanır. Çok üzüldüm bu duruma” dedi.