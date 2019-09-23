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Vida'ya milli davet!

Hırvatistan'ın EURO 2020 Elemeleri'nde Macaristan ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak da davet edildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:54
Vida'ya milli davet!

Hırvatistan'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Macaristan ve Galler oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak da çağrıldı.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 10 Ekim'de kendi sahalarında Macaristan ve 13 Ekim'de deplasmanda Galler ile oynayacakları maçlar için belirlediği 23 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle son iki milli maçta forma giyemeyen Barcelonalı Ivan Rakitic'in de yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Augsburg), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Matej Mitrovic (Club Brugge), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Mile Skoric (Osijek), Karlo Bartelac (Kopenhag)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Bayern Münih), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).

EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda lider Hırvatistan'ın 10, Slovakya ve Macaristan'ın dokuzar, maç eksiği bulunan Galler'in 6, Azerbaycan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:54
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