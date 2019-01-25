0553 313 94 23

Victor Moses: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum

Fenerbahçe'nin kiralık olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Victor Moses, kulüp binasında düzenlenen imza töreninin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

25 Ocak 2019 Cuma 23:17
Victor Moses: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum

Futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ile tesisleri gezerek bilgi alan Nijeryalı futbolcu, sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları ile de tanıştı. Ardından sahaya çıkan Moses, bireysel antrenmanını yaptı.

Antrenman sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Moses, sarı lacivertli kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Düşüncelerim çok pozitif. Buranın tarihini çok duydum. Fenerbahçe dev bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi, pazartesi günü oynayacağımız maç. Bende bu kulüp için elimden geleni vermek istiyorum. Çok mutluyum" dedi.

"Skrtel ve Emenike'den bilgi aldım"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Martin Skrtel ve Emmanuel Emenike'den bilgi aldığını söyleyen Moses şöyle konuştu: "Daha önce oynadığım futbolculardan bilgi aldım. Herkesin söyledikleri pozitifti. Kulüp ve ülke hakkında çok iyi şeyler söylediler. Bende buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Martin Skrtel ile de konuştum. Kendisi, benim Liverpool'da kiralık olduğum dönemde orada oynuyordu. Bana kulübün büyüklüğünü anlattı. Taraftarların ne kadar büyük ve tutkulu olduğundan bahsetti. Burada futbolu herkesin ne denli sevdiğini anlattı. Emenike ile de konuştum. O da çok mutlu olacağımı ve mutlaka gitmem gerektiğini söyledi."

"8 numara uğurlu rakamım diyebilirim"

8 numaranın kendisinin uğurlu rakamı olduğunu kaydeden Victor Moses, "Uğurlu bir rakamım diyebilirim ama herhangi bir sebebi yok. Bundan dolayı 8 numaralı formayı seçtim. Bu formayı giyeceğim ilk maçı da iple çekiyorum. Umarım bana ve kulübe şans getirir diye düşünüyorum. Futbol bir takım oyun. Kolektif bir oyun. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Umarım takım olarak bir şeyler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son olarak sarı lacivertli taraftara teşekkür eden Nijeryalı futbolcu, "Taraftarların bana göstermiş oldukları sevgi ve destek için teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarım ve çok mutluyum. Onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. Onlara karşı çok büyük bir sevgi besliyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:17
  1. Victor Moses
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    1. Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    2. Türkiye "isim anlaşması"nı..
    3. Brezilya'da maden atık barajı çöktü
    4. Durak harici duran otobüs kazaya neden..
    5. Fransa'da mahkemeden biber gazı..
    6. BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a..
    7. "Venezuela'nın egemenliğine kasteden..
    8. Maçın ardından
    9. Tüfekle oynayan çocuğun sonu kötü oldu
    10. İzmir'de deprem! Birçok ilçede..
    11. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    12. Akıncı ile görüşen Çavuşoğlu açıkladı:..
    13. İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    14. Mustafa Kemal istismarını böyle..
    15. Trump'tan beyin yakan açıklama!..
    16. Maduro'dan ABD'ye bir tepki daha!..
    17. ABD'nin Afganistan saldırılarındaki..
    18. Tüfekle oynayan çocuk ağzından yaralandı
    19. Çipras: Bugün tarihi bir gün
    20. Victor Moses: Fenerbahçe'de olduğum..
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"