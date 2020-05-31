Victor Lapena: "Bu harika oyuncularla çalışmak için heyecan duyuyorum"
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznür Kablo Başantrenörü Victor Lapena, sarı-lacivertli ekiple yola devam edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
Lapena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bu harika oyuncular ve staff ekibimizle çalışmak için heyecan duyuyorum. Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, takım menajerimize ve sponsorumuza özellikle böyle zor bir zamanda bunu mümkün kıldıkları için teşekkür ederim."