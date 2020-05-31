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Spor

Victor Lapena: "Bu harika oyuncularla çalışmak için heyecan duyuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:23:11 -
Victor Lapena: "Bu harika oyuncularla çalışmak için heyecan duyuyorum"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznür Kablo Başantrenörü Victor Lapena, sarı-lacivertli ekiple yola devam edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Lapena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu harika oyuncular ve staff ekibimizle çalışmak için heyecan duyuyorum. Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, takım menajerimize ve sponsorumuza özellikle böyle zor bir zamanda bunu mümkün kıldıkları için teşekkür ederim."

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